“Sarò con loro”: Kvaratskhelia annuncia quando si unirà al Napoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Khvicha Kvaratskhelia si può ormai già considerare un giocatore del Napoli, malgrado ancora non sia arrivato l’annuncio ufficiale tramite il consueto tweet di benvenuto da parte di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso presidente ha però annunciato verbalmente l’acquisto del georgiano, che intanto continua ad incantare con la sua nazionale. Il Mattino ha raccolto alcune sue dichiarazioni direttamente dal ritiro della sua nazionale. Kvaratskhelia ha parlato sia di Napoli che della sua Georgia, fermata ieri sera sullo 0-0 dalla Bulgaria. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli “È un peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. A settembre si deciderà il girone. Napoli? Non posso dire nulla di preciso ora, ma a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Khvichasi può ormai già considerare un giocatore del, malgrado ancora non sia arrivato l’annuncio ufficiale tramite il consueto tweet di benvenuto da parte di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso presidente ha peròto verbalmente l’acquisto del georgiano, che intanto continua ad incantare con la sua nazionale. Il Mattino ha raccolto alcune sue dichiarazioni direttamente dal ritiro della sua nazionale.ha parlato sia diche della sua Georgia, fermata ieri sera sullo 0-0 dalla Bulgaria. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Getty –“È un peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. A settembre si deciderà il girone.? Non posso dire nulla di preciso ora, ma a ...

