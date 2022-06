Roma, partita l'Opa. Dal pass per Trigoria alla cena con Friedkin: gli incentivi a chi vende (Di lunedì 13 giugno 2022) Poteva essere un'operazione solo finanziaria fin dall'inizio, ma la società ha scelto di parlare anche al cuore dei tifosi - azionisti. È partita oggi l'Opa per il rastrellamento delle azioni ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 giugno 2022) Poteva essere un'operazione solo finanziaria fin dall'inizio, ma la società ha scelto di parlare anche al cuore dei tifosi - azionisti. Èoggi l'Opa per il rastrellamento delle azioni ...

Pubblicità

gualtierieurope : Partita ieri da piazza della Rotonda al Pantheon l’attività della #taskforce anti “tavolino selvaggio”, il nucleo s… - Ajaygolmalgobi : RT @Gazzetta_it: Roma, partita l'Opa. Dal pass per Trigoria alla cena con Friedkin: gli incentivi a chi vende - Kriste2013 : @erosazzurro Totore ..si abbassava i calzini e non ce n'era per nessuno fino alla fatal Napoli Roma 1a 2. 4 pali. 2… - sportli26181512 : Roma, partita l'Opa. Dal pass per Trigoria alla cena con Friedkin: gli incentivi a chi vende: Roma, partita l'Opa.… - ingriddiamond : RT @Gazzetta_it: Roma, partita l'Opa. Dal pass per Trigoria alla cena con Friedkin: gli incentivi a chi vende -