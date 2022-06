Rincaro prezzi DAZN, arriva l’esposto all’Antitrust del Codacons (Di lunedì 13 giugno 2022) Continuano le polemiche dopo l’annuncio del Rincaro dei prezzi da parte della piattaforma DAZN. Nei giorni scorsi è stato infatti annunciato il listino dei prezzi per la stagione 2022/2023, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 2 agosto. I nuovi abbonamenti DAZN prevedono un piano standard al costo di 29,99 euro al mese, lo stesso prezzo precedente, e un piano plus da 39,99 euro. Il primo prevede due dispositivi registrabili, con gli eventi visibili live su un solo device, due in contemporanea solamente se sotto la stessa rete. Il secondo prevede fino a sei dispositivi registrabili, con gli eventi live su due device in contemporanea anche sotto reti differenti. (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Rimarranno invece valide le promozioni attualmente in vigore, inclusa ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Continuano le polemiche dopo l’annuncio deldeida parte della piattaforma. Nei giorni scorsi è stato infatti annunciato il listino deiper la stagione 2022/2023, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 2 agosto. I nuovi abbonamentiprevedono un piano standard al costo di 29,99 euro al mese, lo stesso prezzo precedente, e un piano plus da 39,99 euro. Il primo prevede due dispositivi registrabili, con gli eventi visibili live su un solo device, due in contemporanea solamente se sotto la stessa rete. Il secondo prevede fino a sei dispositivi registrabili, con gli eventi live su due device in contemporanea anche sotto reti differenti. (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Rimarranno invece valide le promozioni attualmente in vigore, inclusa ...

Pubblicità

anelli_luciano : @susy43279731 @va_ponchia C'è tanto che in Italia non funziona in primis i prezzi sempre al rincaro di benzina e gasolio - sportli26181512 : Abbonamenti Lazio, Lotito sfida i tifosi: “Farò i prezzi della Roma, quanti verranno?”: Abbonamenti Lazio, Lotito s… - BeltramoPaolo : RT @Open_gol: La speculazione dietro il rincaro dei prezzi alla pompa di benzina - 68Ocram : RT @Open_gol: La speculazione dietro il rincaro dei prezzi alla pompa di benzina - Open_gol : La speculazione dietro il rincaro dei prezzi alla pompa di benzina -