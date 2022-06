Referendum, ora le maggioranze dei Consigli regionali promotori dovrebbero dimettersi (Di lunedì 13 giugno 2022) Le intenzioni volte a indebolire l’autonomia della magistratura (in particolare dei pubblici ministeri) rispetto agli organi di indirizzo politico, e a consentire candidature di persone “impresentabili” agli organi di rappresentanza politica, sono state pesantemente frustrate dall’esito referendario di domenica 12 giugno: è un bene. Tra l’altro, il Referendum per l’abrogazione dell’intero (!) “testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi” (decreto legislativo n. 235 del 2012) non si sarebbe dovuto neppure effettuare in quanto tale disciplina legislativa corrisponde alla figura della “legge costituzionalmente necessaria”: ovvero, una disciplina legislativa che può eventualmente variare (mediante modifiche), ma che non può mancare. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Le intenzioni volte a indebolire l’autonomia della magistratura (in particolare dei pubblici ministeri) rispetto agli organi di indirizzo politico, e a consentire candidature di persone “impresentabili” agli organi di rappresentanza politica, sono state pesantemente frustrate dall’esito referendario di domenica 12 giugno: è un bene. Tra l’altro, ilper l’abrogazione dell’intero (!) “testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi” (decreto legislativo n. 235 del 2012) non si sarebbe dovuto neppure effettuare in quanto tale disciplina legislativa corrisponde alla figura della “legge costituzionalmente necessaria”: ovvero, una disciplina legislativa che può eventualmente variare (mediante modifiche), ma che non può mancare. ...

