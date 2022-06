Referendum, il sindaco Manfredi: “Strumento da rivedere” (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Credo sia stato fatto un cattivo uso dello Strumento referendario che è molto importante per la democrazia del Paese. C’erano quesiti troppo complessi su un tema importante quale la riforma della giustizia che credo non debba essere risolto per via referendaria ma richiede un dibattito e una scelta parlamentare e il Parlamento deve assumersi l’onere di decidere e legiferare“. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato la bassa partecipazione al Referendum. Un risultato che – ha sottolineato il sindaco – “è un segnale non bello anche perché è un momento in cui ci sono grandi preoccupazioni da parte dei cittadini legati alla quotidianità: alla riduzione del potere d’acquisto, al salario, alla crisi economica che sembra tornare“. Secondo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Credo sia stato fatto un cattivo uso delloreferendario che è molto importante per la democrazia del Paese. C’erano quesiti troppo complessi su un tema importante quale la riforma della giustizia che credo non debba essere risolto per via referendaria ma richiede un dibattito e una scelta parlamentare e il Parlamento deve assumersi l’onere di decidere e legiferare“. Così ildi Napoli, Gaetano, ha commentato la bassa partecipazione al. Un risultato che – ha sottolineato il– “è un segnale non bello anche perché è un momento in cui ci sono grandi preoccupazioni da parte dei cittadini legati alla quotidianità: alla riduzione del potere d’acquisto, al salario, alla crisi economica che sembra tornare“. Secondo ...

Pubblicità

lorepregliasco : A parte il flop clamoroso del referendum, segnalerei che solo il 55% degli aventi diritto è andato a votare per sce… - lorepregliasco : A Genova (dato parziale) l'affluenza ai referendum è inferiore di ben 1,5 punti a quella delle comunali. Un buon nu… - TeresaBellanova : In bocca al lupo ai candidati e alle candidate sindaco, alle candidate e candidati ai consigli comunali. Che a vinc… - calvinmilan : @CristinaMolendi Analisi superficiale e ideologica. Andato a votare per il sindaco, non ho ritirato le schede del r… - pepdecr : RT @CorradinoMineo: Le sinistre in Francia andranno al ballottaggio in testa. Flop dei referendum sulla giustizia: 82 italiani su 100 non… -