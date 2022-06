Oro: prezzo spot in calo a 1.864 dollari l’oncia (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA – Il prezzo dell’oro perde terreno rispetto ai massimi delle ultime 5 settimane toccati venerdì 10 giugno, influenzato dai dati sull’inflazione americana e dalle attese per il prossimo rialzo dei tassi da parte della Fed. Il metallo prezioso con consegna immediata è in ribasso dello 0,4% a 1.864 dollari. È quanto si legge in un lancio odierno dell’agenzia di stampa Ansa, secondo cui per l’oro si segnala un prezzo spot in calo a 1.864 dollari l’oncia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA – Ildell’oro perde terreno rispetto ai massimi delle ultime 5 settimane toccati venerdì 10 giugno, influenzato dai dati sull’inflazione americana e dalle attese per il prossimo rialzo dei tassi da parte della Fed. Il metallo prezioso con consegna immediata è in ribasso dello 0,4% a 1.864. È quanto si legge in un lancio odierno dell’agenzia di stampa Ansa, secondo cui per l’oro si segnala unina 1.864. L'articolo L'Opinionista.

