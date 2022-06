"Non è una cretina", "A me lo sembra". Scontro Giletti-Sallusti (Di lunedì 13 giugno 2022) Il conduttore di Non è l'arena si difende dopo l'intervista alla portavoce di Lavrov: "Ero lì per capire". Sallusti replica: "Allora non c'era bisogno di andare a Mosca" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Il conduttore di Non è l'arena si difende dopo l'intervista alla portavoce di Lavrov: "Ero lì per capire".replica: "Allora non c'era bisogno di andare a Mosca"

Pubblicità

CarloCalenda : Andate a votare. È un dovere. Non curarsi di chi governa le città o disertare una consultazione referendaria è non… - robymancio : Abbiamo fatto una buona gara e non era scontato. A parte alcuni errori che fanno parte del percorso di crescita s… - GuidoDeMartini : ?? LA VERITÀ: IL PROF. BIZZARRI DICE TUTTO CIÒ CHE ERA VIETATO DIRE SUL COVID ?? “I vaccini adesso non proteggono ma… - BenjaminTrott16 : @umbertom57 @CucchiRiccardo Acqua pubblica. Che verrà disatteso dal governo, con una nuova privatizzazione. Poi uno… - niky40786498 : @loZibbo @gianfrancomanco Questo è il vostro problema, non capite una mazza ma tifate -