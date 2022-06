Matteo Berrettini, l’erba è casa sua. Stoccarda, come ripartire dalla fiducia sui prati (Di lunedì 13 giugno 2022) Matteo Berrettini è tornato col botto. Primo torneo dopo lo stop, prima vittoria. Ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che lui non solo è forte, non solo è meritatamente in top ten (e immeritatamente ne uscirà per decisioni sciagurate che non dipendono da lui), ma è anche il giocatore che nessuno vuole incontrare sull’erba. E questo per un semplice motivo: ci sono solo tre uomini che sono stati in grado di batterlo su questa superficie negli ultimi tre anni. Uno si chiama David Goffin, un altro Roger Federer, l’ultimo Novak Djokovic. Uno, al tempo, era ancora in grado di dar fastidio a molti. Quanto agli altri due, è anche inutile cominciare a fare qualche tipo di descrizione. Ci hanno provato in diversi, a Stoccarda, a fermare la cavalcata di rientro del romano. Ha tentato Radu Albot, ma il moldavo più ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022)è tornato col botto. Primo torneo dopo lo stop, prima vittoria. Ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che lui non solo è forte, non solo è meritatamente in top ten (e immeritatamente ne uscirà per decisioni sciagurate che non dipendono da lui), ma è anche il giocatore che nessuno vuole incontrare sul. E questo per un semplice motivo: ci sono solo tre uomini che sono stati in grado di batterlo su questa superficie negli ultimi tre anni. Uno si chiama David Goffin, un altro Roger Federer, l’ultimo Novak Djokovic. Uno, al tempo, era ancora in grado di dar fastidio a molti. Quanto agli altri due, è anche inutile cominciare a fare qualche tipo di descrizione. Ci hanno provato in diversi, a, a fermare la cavalcata di rientro del romano. Ha tentato Radu Albot, ma il moldavo più ...

