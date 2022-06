L'olivastro millenario che è sopravvissuto all'incendio che lo aveva distrutto (Di lunedì 13 giugno 2022) RISORTO DALLE CENERI 13 giugno 2022 18:00 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 giugno 2022) RISORTO DALLE CENERI 13 giugno 2022 18:00 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Pubblicità

attelocin73 : RT @AnsaSardegna: Olivastro millenario divorato da rogo Sardegna vive ancora. Sopralluogo a Cuglieri, albero simbolo Montiferru si è ripres… - StefanoPutinati : Attenzione: 3D 1/ Ce l'ha fatta l'olivastro millenario bruciato l'estate scorsa in Sardegna - antodelprino : Ce l'ha fatta l'olivastro millenario bruciato l'estate scorsa in Sardegna ?? - arcocielo : RT @SardegnaG: Rinasce l’olivastro millenario distrutto dai roghi nel Montiferru #incendi #rinascita #Sardegna - Ugatarta : Ce l'ha fatta l'olivastro millenario bruciato l'estate scorsa in Sardegna -