Le sfide del futuro di Fater, net zero entro 2040 e gender balance (Di lunedì 13 giugno 2022) Pescara, 13 giu. - (Adnkronos) - Fater, l'azienda di Pampers, Lines e Ace, è impegnata nel creare prodotti che migliorino la vita delle persone, riducendo gli impatti ambientali e, attraverso i suoi marchi, a fare la differenza in ottica di responsabilità sociale. Tra le direttrici principali del programma di sostenibilità ambientale c'è un packaging più sostenibile. Ad oggi, il 100% delle confezioni dei prodotti Fater è già riciclabile e l'azienda si è posta il target di ridurre del 50% l'uso di plastica vergine entro il 2025.Fater ha inoltre avviato un'analisi attraverso lo strumento della carbon footprint per fare il punto sugli impatti attuali e sviluppare le strategie più adeguate che conducano all'obiettivo di Net zero entro il 2040.

