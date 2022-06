L’Antitrust rigetta impegni di Tim e Dazn sulle violazioni della concorrenza | “Non tradotti in modifiche contrattuali condivise”

(Di lunedì 13 giugno 2022) L’Autorità Garantee del Mercato (Agcom) hato gliassunti da Tim eper rimediare a possibilicontestate dall’Autorità ai due operatori. Lo ha reso noto il Codacons che ha preso parte al procedimento in rappresentanza dei diritti degli utenti potenzialmente lesi da condotte anticoncorrenziali. Il 6 luglio 2021aveva avviato un’istruttoria su alcune clausole dell’accordo fra Tim eper la distribuzione e il supporto tecnologico dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione del CampionatoSerie A nel triennio 2021-2024. Dopo un anno ha respinto glipresentati dal servizio di videostreaming a ...

Pubblicità

comunica_rp : Tim-Dazn, l’Antitrust rigetta gli impegni per la concorrenza - Fra7russo : Tim-Dazn, l’Antitrust rigetta gli impegni per la concorrenza - StartComNews : Tim-Dazn, l’Antitrust rigetta impegni su concorrenza -

...del campionato di calcio 2022/2023 disposti da Dazn conclude'... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A,... "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A,...'autoritàha ritenuto insufficienti le modifiche comunicate dall'azienda di Cupertino a fine marzo. Nuova multa in arrivo per Apple Lo scontro tra Apple e ACM è iniziato a fine dicembre ...