Lancio fallito, la Nasa perde due microsatelliti (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è andata a buon fine la missione Astra con la quale la Nasa mirava a mettere in orbita due piccoli satelliti meteorologici progettati dal Lincoln Laboratory del Massachusetts Institute of Technology per misurare l’umidità e le precipitazioni delle tempeste tropicali. I propulsori della società specializzata Astra Space hanno infatti avuto un malfunzionamento dei motori. Negli ultimi anni l’agenzia spaziale statunitense ha spesse volte collaborato con delle nascenti società missilistiche private. Con un duplice obiettivo: stimolare la crescita del settore e mantenere un profilo low cost in un’attività – quella del Lancio di satelliti – strategica ma estremamente costosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è andata a buon fine la missione Astra con la quale lamirava a mettere in orbita due piccoli satelliti meteorologici progettati dal Lincoln Laboratory del Massachusetts Institute of Technology per misurare l’umidità e le precipitazioni delle tempeste tropicali. I propulsori della società specializzata Astra Space hanno infatti avuto un malfunzionamento dei motori. Negli ultimi anni l’agenzia spaziale statunitense ha spesse volte collaborato con delle nascenti società missilistiche private. Con un duplice obiettivo: stimolare la crescita del settore e mantenere un profilo low cost in un’attività – quella deldi satelliti – strategica ma estremamente costosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

lifestyleblogit : Lancio fallito, la Nasa perde due microsatelliti - - LocalPage3 : Lancio fallito, la Nasa perde due microsatelliti - Bobe_bot : Astra flop: ennesimo razzo non raggiunge l'orbita, la NASA perde due satelliti ( - HDblog : Astra flop: ennesimo razzo non raggiunge l'orbita, la NASA perde due satelliti - Horace_983 : Nella stagione in cui è fallito il Catania questa promozione 'inaspettata' deve servire come rampa di lancio per il… -