Il problema non è il referendum. Mirabelli legge il mancato quorum (Di lunedì 13 giugno 2022) "Questo era un referendum a grappolo, che prometteva più di quanto potesse dare. Ma i problemi della giustizia restano". Suona quasi come una sentenza senza possibilità di appello, il giudizio arriva da Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e già vicepresidente del Csm, all'indomani dei risultati che hanno consegnato la sconfitta (annunciata) dei cinque quesiti referendari. L'affluenza alle urne, nella calda domenica di metà giugno, è stata un disastro. Il quorum, dunque, una chimera. Mirabelli, ora l'ultima spiaggia – quantomeno nel breve termine – per tentare di riformare la giustizia è la riforma Cartabia. Mi aspetto che la riforma possa ottenere un esito positivo. Ma è tempo di guardare oltre, anche perché i correttivi che vengono proposti per riformare il Csm sono di poco conto rispetto ...

