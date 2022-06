Il momento più delicato della carriera di Lukaku (Di lunedì 13 giugno 2022) Scegliendo di tornare al Chelsea Lukaku ha visto forse una possibilità di riscatto, di provare al mondo che chi non aveva puntato su di lui anni fa si era sbagliato. Per lui che il Chelsea lo aveva lasciato appena ventenne, tornarci quasi un decennio dopo come uno dei migliori centravanti d’Europa significava mettere alla prova il suo status. È stato un ritorno a casa quindi. Ma un ritorno a una casa che però nel frattempo è stata demolita e ricostruita una, due, tre volte. Una casa in cui anche chi ci vive è cambiato – almeno in buona parte – ma pur sempre casa. Che il Chelsea fosse casa sua Lukaku lo aveva predetto prima ancora che il club lo mettesse sotto contratto la prima volta. Nei giorni in cui si concretizza il ritorno, l’Anderlecht pubblica un video d’annata. Il contesto non è chiaro ma un giovanissimo Romelu è in gita a Stamford Bridge. ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 13 giugno 2022) Scegliendo di tornare al Chelseaha visto forse una possibilità di riscatto, di provare al mondo che chi non aveva puntato su di lui anni fa si era sbagliato. Per lui che il Chelsea lo aveva lasciato appena ventenne, tornarci quasi un decennio dopo come uno dei migliori centravanti d’Europa significava mettere alla prova il suo status. È stato un ritorno a casa quindi. Ma un ritorno a una casa che però nel frattempo è stata demolita e ricostruita una, due, tre volte. Una casa in cui anche chi ci vive è cambiato – almeno in buona parte – ma pur sempre casa. Che il Chelsea fosse casa sualo aveva predetto prima ancora che il club lo mettesse sotto contratto la prima volta. Nei giorni in cui si concretizza il ritorno, l’Anderlecht pubblica un video d’annata. Il contesto non è chiaro ma un giovanissimo Romelu è in gita a Stamford Bridge. ...

