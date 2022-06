Guerra in Ucraina, giovedì Draghi, Macron e Scholz a Kiev: l’indiscrezione non smentita sulla missione dei tre leader Ue (Di lunedì 13 giugno 2022) Per il premier italiano Mario Draghi saranno due settimane intense di impegni internazionali: oltre al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, il G7 in Germania che si svolgerà al 26 al 28 giugno, nel castello di Elmau, il vertice Nato in Spagna, la visita ad Ankara e poi quella ad Algeri. Senza contare il possibile viaggio a Kiev insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron. Gli argomenti sui vari tavoli diplomatici sono molteplici. A partire dal conflitto in Ucraina e le conseguenze nel quadrante del Medio Oriente; la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto e i temi energetici. Il premier lavora, poi, a sbloccare la Guerra del grano e a garantire la sicurezza energetica all’Italia. Draghi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Per il premier italiano Mariosaranno due settimane intense di impegni internazionali: oltre al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, il G7 in Germania che si svolgerà al 26 al 28 giugno, nel castello di Elmau, il vertice Nato in Spagna, la visita ad Ankara e poi quella ad Algeri. Senza contare il possibile viaggio ainsieme al cancelliere tedesco Olafe al presidente francese Emmanuel. Gli argomenti sui vari tavoli diplomatici sono molteplici. A partire dal conflitto ine le conseguenze nel quadrante del Medio Oriente; la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto e i temi energetici. Il premier lavora, poi, a sbloccare ladel grano e a garantire la sicurezza energetica all’Italia., ...

