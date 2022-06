Gazzetta – Calciomercato portieri: tutti vogliono Vicario e Carnesecchi (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 09:58:52 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema Calciomercato proveniente dalla GdS: I due portieri hanno preso quota tra i pali dell’Empoli e della Cremonese, ora c’è l’asta per loro Sarà l’estate dei portieri, non solo dei loro “nemici” principali, i numeri 9. E tra coloro che più fanno pensare i club di Serie A ce ne sono due giovani e italiani. Parliamo di Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Vicario — Virtualmente Vicario è un giocatore dell’Empoli. I toscani infatti hanno raggiunto l’accordo con il Cagliari per riscattarlo. Tra parte fissa e bonus il prezzo giusto è 9 milioni circa. A Empoli, però, è difficile che rimanga. Una volta depositato il contratto accelereranno le trattative attorno al ragazzo di Udine. Perché ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 09:58:52 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a temaproveniente dalla GdS: I duehanno preso quota tra i pali dell’Empoli e della Cremonese, ora c’è l’asta per loro Sarà l’estate dei, non solo dei loro “nemici” principali, i numeri 9. E tra coloro che più fanno pensare i club di Serie A ce ne sono due giovani e italiani. Parliamo di Guglielmoe Marco— Virtualmenteè un giocatore dell’Empoli. I toscani infatti hanno raggiunto l’accordo con il Cagliari per riscattarlo. Tra parte fissa e bonus il prezzo giusto è 9 milioni circa. A Empoli, però, è difficile che rimanga. Una volta depositato il contratto accelereranno le trattative attorno al ragazzo di Udine. Perché ...

