Pubblicità

fanpage : Dopo l'arresto del candidato di Fratelli d'Italia, lascia di stucco la presa di posizione di Ignazio La Russa. 'Se… - Corriere : Palermo, arrestato un altro candidato che chiedeva voti ai boss: è Francesco Lombardo di Fratelli d’Italia - HuffPostItalia : Fdi, Fratelli di Padania. Meloni completa l’opera: il Nord vota per lei - AquilaN30811108 : RT @Libero_official: #Centrodestra, #FdI davanti a #Lega a #Verona, #Genova e #LAquila: perché ora la sfida tra #Meloni e #Salvini potrebbe… - RadioGoldAl : Alessandro Traverso (FdI): 'Questo testa a testa non ci soddisfa, bene invece Fratelli d'Italia' -

La lista in sostegno di Michele Guerra sindaco è all'8,8%, seguonoal 6,9% (sopra alla Lega), ... Terza posizione perd'Italia con il 10,1%, nettamente avanti rispetto alla Lega che si ...d'Italia, standi ai dati ancora non definitivi, sarebbe davanti alla Lega a Genova, a L'Aquila ma anche a Verona. Un segnale forte che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno del campo ...Perché la lista di FdI, secondo SWG, riesce praticamente a doppiare il Carroccio ... Spostandoci di qualche chilometro, a Padova, Fratelli d’Italia risulta ancora davanti: 7,8 a 6,6. Smacco che, se ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2022 – “Su viale Don Orione sono stato uno dei primi a intervenire e purtroppo il Sindaco Sala non mi ha mai ascoltato. A luglio 2020 avevo presentato una mozion ...