Fabio Ridolfi è morto, il 46enne con tetraparesi aveva scelto la sedazione profonda (Di lunedì 13 giugno 2022) . Il 46enne di Fermignano, era immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, stava tentando con l'... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) . Ildi Fermignano, era immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una, stava tentando con l'...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' iniziata la sedazione profonda per Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), inchiodato a letto da… - Agenzia_Ansa : FLASH | La famiglia Ridolfi 'comunica la morte di Fabio, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la… - RaiNews : E' morto Fabio Ridolfi, nel pomeriggio aveva avviato la sedazione profonda - vinnix63 : RT @fanpage: ?? #FabioRidolfi è morto: aveva avviato l'iter per la procedura di sedazione profonda dopo una lunga battaglia legale https://… - AnnaSogni : Fine vita, è morto Fabio Ridolfi: per 18 anni immobilizzato in un letto per una tetraparesi | Aveva iniziato la sed… -