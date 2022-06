F1: Hamilton, 'schiena ok, continuiamo a lottare' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - E' un Lewis Hamilton distrutto quello visto ieri a fine gara a Baku. La Mercedes continua a dare problemi di saltellamento e il pilota britannico è uscito a fatica dall'abitacolo perché stremato. Mani sulla schiena e dolore notevole per le tante sollecitazioni avute durante i 51 giri in Azerbaijan. Su Instagram il 7 volte iridato ha chiarito quali sono le sue condizioni. "Buongiorno mondo. Ieri è stata dura e ho avuto qualche problema a dormire, ma oggi mi sono svegliato positivo. La schiena è un po' dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela (Cullen, la sua fisioterapista) e sto andando dal mio team per lavorare con loro. Dobbiamo continuare a lottare. Non c'è momento migliore di quello attuale per restare uniti. Ci sarò ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - E' un Lewisdistrutto quello visto ieri a fine gara a Baku. La Mercedes continua a dare problemi di saltellamento e il pilota britannico è uscito a fatica dall'abitacolo perché stremato. Mani sullae dolore notevole per le tante sollecitazioni avute durante i 51 giri in Azerbaijan. Su Instagram il 7 volte iridato ha chiarito quali sono le sue condizioni. "Buongiorno mondo. Ieri è stata dura e ho avuto qualche problema a dormire, ma oggi mi sono svegliato positivo. Laè un po' dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela (Cullen, la sua fisioterapista) e sto andando dal mio team per lavorare con loro. Dobbiamo continuare a. Non c'è momento migliore di quello attuale per restare uniti. Ci sarò ...

