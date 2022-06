Emmanuel Macron, ecco perché il galletto rischia grosso: tutta la verità sulle urne francesi (Di lunedì 13 giugno 2022) A meno di due mesi dalla sua rielezione per un secondo mandato all'Eliseo, e dopo aver respinto l'offensiva da destra guidata da Marine Le Pen, Emmanuel Macron si ritrova nel mezzo del fuoco incrociato, visto che al primo turno delle legislative 2022 di ieri (secondo turno domenica prossima), che eleggeranno i 577 deputati dell'Assemblée Nationale, deve guardarsi bene dal fronte della sinistra gauche unita, Nupes, guidata da Jean-Luc Mélenchon. Secondo i primi risultati la sua coalizione ed Ensemble!, quella del presidente francese, sono testa a testa appena sopra il 25% dei consensi. Un dato che potrebbe complicare a Macron la conquista della maggioranza assoluta di 289 seggi. EQUILIBRISMO Di margine però ancora ce n'è (Macron potrebbe superare di poco i 300 seggi), e dipenderà tutto dal numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) A meno di due mesi dalla sua rielezione per un secondo mandato all'Eliseo, e dopo aver respinto l'offensiva da destra guidata da Marine Le Pen,si ritrova nel mezzo del fuoco incrociato, visto che al primo turno delle legislative 2022 di ieri (secondo turno domenica prossima), che eleggeranno i 577 deputati dell'Assemblée Nationale, deve guardarsi bene dal fronte della sinistra gauche unita, Nupes, guidata da Jean-Luc Mélenchon. Secondo i primi risultati la sua coalizione ed Ensemble!, quella del presidente francese, sono testa a testa appena sopra il 25% dei consensi. Un dato che potrebbe complicare ala conquista della maggioranza assoluta di 289 seggi. EQUILIBRISMO Di margine però ancora ce n'è (potrebbe superare di poco i 300 seggi), e dipenderà tutto dal numero di ...

