Cristina Fois e Sabrina a We Have A Dream

(Di lunedì 13 giugno 2022)e una cantautrice sarda, figlia d’arte in quanto la mamma, Caterina Cimino, è una famosa cantante folk.ha iniziato a cantare da piccola e ha pure partecipato allo Zecchino D’Oro del 1988. Nella diretta di WE, oltre a raccontare la sua storia, abbiamo visto insieme il video de “Il tempo”, dove lei interpreta tre personaggi, dall’era nuragica a quella attuale fino al futuro spaziale e alieno.Cocuccio) ha iniziato ad esibirsi pure lei giovanissima. Ha vissuto a Parigi, cantato come busker, partecipato a tanti concorsi. Ultimamente compone e canta in inglese. Durante Weabbiamo ...

Pubblicità

Oristano Noi

Un grande inizio anche per le proiezioni nel Chiostro di Santadella Fondazza, con Joyce ... E poi ancora, in anteprima mondiale, Inside Renzo Piano Building Workshop di Davidee Claudia ...... Laura Desideri, Giuseppe Faso, Alfonso Maurizio Iacono, Giacomo Magrini,Nesi, Evelina ... Einaudi, 2021 Concetta D'Angeli, Le rovinose, Il ramo e la foglia edizioni, 2021 Marcello, L'... I Tenores e le bellezze dell'Oristanese nel nuovo videoclip di Cristina Fois Avec sa taille mannequin, sa beauté au naturel et son sens aigu du style, la Brésilienne de 57 ans peut en effet tout porter, et nous le prouve à chaque fois. Pas plus tard que la semaine dernière, ...Il Premio Letterario Pozzale Luigi Russo, il più importante riconoscimento culturale del Comune di Empoli, entra nel vivo: da mesi la Giuria e il Comitato ...