Considerato un asso in Turchia | possibile colpo in attacco per la Fiorentina!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’ottimo settimo posto con cui la Fiorentina si è conquistata il ritorno in Europa dopo diversi anni, il patron Commisso sta cercando di regalare ad Italiano qualche acquisto mirato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Ajansspor ,sul taccuino di Pradé è finito Emre Mor, attaccante turco attualmente in forza al Fatih Karagümrük. Il ragazzo ha il doppio passaporto danese ed è originario della Macedonia. Inlo considerano un vero astro nascente, pensano che lui possa diventare uno dei più grandi attaccanti della storia della nazionale. Emre Mor Fiorentina Mor ha militato in passato al Celta Vigo e al Borussia Dortmund anche se in Germania ha raccolto solamente 12 presenze e un goal. Il 29 maggio ha esordito con la nazionale maggiore Turca nella vittoria per 1-0 contro il Montenegro. Classe ’97, Mor ha già una discreta ...