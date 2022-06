Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modulo informatica. Nuova offerta a 299 euro (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Corso è suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto del Corso in regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai dirigenti scolastici 2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilè suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto delin regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo .

Pubblicità

AlexBazzaro : In Italia il primo concorso per “Miss Velo”. La promotrice alle donne: «Velatevi per non essere molestate» L’integrazione secondo il PD. - orizzontescuola : Classi di concorso per insegnare: valutazione piano di studi con - orizzontescuola : Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modu… - TwittaLibro : RT @PremiLetterari: ?? Scadenza 31/07/2022 Scrittori Domani: concorso letterario per romanzi inediti con premi in pubblicazione ?? ?? https:/… - LucianoQuaranta : RT @SM_Difesa: Oggi #12giugno scade il concorso per Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno - 2° Blocco 2022 Presenta la domanda ??https:… -