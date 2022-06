Concorrenza | Antitrust rigetta impegni di Tim e Dazn per la serie A

(Di lunedì 13 giugno 2022) L'glidi Tim erelativi all'istruttoria avviata l'anno scorso sugli accordi per la visione delle partite diA. Accordi che limiterebbero larispetto agli altri operatori. In ballo c'è anche un'altra accusa che arriva dai consumatori: quella degli aumenti tariffari per la visione del campionato di calcio 2022/2023, disposti dae sui quali - chiede il Codacons - «aspettiamo la pronuncia dell'autorità»....

