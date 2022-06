Cinquanta persone sono rimaste intossicate a una cena di matrimonio a Latina (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Circa Cinquanta persone sono rimaste intossicate sabato sera nel corso di una cena di matrimonio. I sintomi, secondo quanto riferisce il quotidiano Latina Oggi, sono stati accusati da alcuni invitati del banchetto nunziale - che si è svolto in una villa alle porte di Latina - subito dopo la cena a base di pesce, servito anche crudo. Diverse le persone trasferite al pronto soccorso, per sintomi anche acuti. Oltre al personale del 118, sul luogo sono accorsi anche gli agenti della Questura di Latina, che hanno sequestrato i locali della cucina e informato la Procura per accertare le responsabilità dell'accaduto. Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Circasabato sera nel corso di unadi. I sintomi, secondo quanto riferisce il quotidianoOggi,stati accusati da alcuni invitati del banchetto nunziale - che si è svolto in una villa alle porte di- subito dopo laa base di pesce, servito anche crudo. Diverse letrasferite al pronto soccorso, per sintomi anche acuti. Oltre al personale del 118, sul luogoaccorsi anche gli agenti della Questura di, che hanno sequestrato i locali della cucina e informato la Procura per accertare le responsabilità dell'accaduto.

Pubblicità

sulsitodisimone : Cinquanta persone sono rimaste intossicate a una cena di matrimonio a Latina - blusewillis1 : RT @Labbufala: Davanti al seggio elettorale c'era una fila di persone lunga almeno cinquanta metri che aspettavano il proprio turno per ent… - f_carrubba : RT @Labbufala: Davanti al seggio elettorale c'era una fila di persone lunga almeno cinquanta metri che aspettavano il proprio turno per ent… - cicciodevilla : RT @Labbufala: Davanti al seggio elettorale c'era una fila di persone lunga almeno cinquanta metri che aspettavano il proprio turno per ent… - giomo2 : RT @Labbufala: Davanti al seggio elettorale c'era una fila di persone lunga almeno cinquanta metri che aspettavano il proprio turno per ent… -

Controlli antidroga e antidegrado nell'Alta: cinquanta persone identificate PadovaOggi Cinquanta persone sono rimaste intossicate a una cena di matrimonio a Latina AGI - Circa cinquanta persone sono rimaste intossicate sabato sera nel corso di una cena di matrimonio. I sintomi, secondo quanto riferisce il quotidiano Latina Oggi, sono stati accusati da alcuni inv ... Cinquanta eventi e 3mila atleti, al via la Settimana dello Sport E' tutto pronto per la Settimana dello Sport in programma a Rho e che metterà in mostra decine di discipline «Sono veramente commossa, la città ha risposto in modo positivo, gli imprenditori ci hanno ... AGI - Circa cinquanta persone sono rimaste intossicate sabato sera nel corso di una cena di matrimonio. I sintomi, secondo quanto riferisce il quotidiano Latina Oggi, sono stati accusati da alcuni inv ...E' tutto pronto per la Settimana dello Sport in programma a Rho e che metterà in mostra decine di discipline «Sono veramente commossa, la città ha risposto in modo positivo, gli imprenditori ci hanno ...