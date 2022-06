Cher collabora con Versace per il Pride Month

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 13 giugno 2022)sace. Da qui parte la nuova collezione in edizione limitata promossa da Donatellainzione con l’iconica cantante. Si respira aria di arcobaleno con la nuova collezione diinzione con. L’iconica star ha unito le forze con la maison di Donatella firmandosace, una nuova capsule collection coloratissima che celebra il. Crediti: InstagramIl mese di giugno è arrivato e la maison italiana guidata da Donatellaha proposto una capsule collection in edizione limitata ispirata al. E, per questa nuova chicca glamour, ha voluto nel suo team la ...