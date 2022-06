Bale: “Futuro? Deciderò cosa è meglio per me” (Di lunedì 13 giugno 2022) L’attaccante gallese Gareth Bale, in scadenza col Real Madrid, ha parlato in merito al suo Futuro. Ecco le sue parole: “Non sono troppo preoccupato. L’ideale è giocare per arrivare al top della forma in Qatar, ma ad ogni modo non perderò mai le mie qualità con la palla. Ora so solo che andrò in vacanza. Non ho nemmeno avuto il tempo di pensarci. Ma davvero non so dire nulla sul mio Futuro, ho bisogno di tempo per pensare a quale sia la mossa migliore per me, la mia famiglia, i miei figli. La gente pensa che gioco molto a golf o che mi infortuno spesso ma non è così. Questo però è ormai il passato. Ci sono stati momenti belli, momenti brutti, ma questo è il calcio, cose del genere accadono. Di sicuro non posso stare male dopo aver vinto cinque Champions League con il Real Madrid. Prendere questa decisione sarà estremamente importante. ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) L’attaccante gallese Gareth, in scadenza col Real Madrid, ha parlato in merito al suo. Ecco le sue parole: “Non sono troppo preoccupato. L’ideale è giocare per arrivare al top della forma in Qatar, ma ad ogni modo non perderò mai le mie qualità con la palla. Ora so solo che andrò in vacanza. Non ho nemmeno avuto il tempo di pensarci. Ma davvero non so dire nulla sul mio, ho bisogno di tempo per pensare a quale sia la mossa migliore per me, la mia famiglia, i miei figli. La gente pensa che gioco molto a golf o che mi infortuno spesso ma non è così. Questo però è ormai il passato. Ci sono stati momenti belli, momenti brutti, ma questo è il calcio, cose del genere accadono. Di sicuro non posso stare male dopo aver vinto cinque Champions League con il Real Madrid. Prendere questa decisione sarà estremamente importante. ...

Pubblicità

sportface2016 : #Bale: “Futuro? Deciderò cosa è meglio per me” - LeBombeDiVlad : ??????????????? #Bale chiude al #Getafe: 'Non giocherò lì, è certo' ?? 'Sul futuro...' ???? La pista #Roma non è naufragata… - siamo_la_Roma : ??? Parla #Bale ??? 'Ora penso solo al #Mondiale. #Getafe? Sicuro che non ci andrò' ?? Le dichiarazioni sul suo futur… - forzaroma : #Bale sul futuro: 'Non vado al Getafe, sono sicuro. Voglio giocare' #ASRoma #calciomercato - CalcioPillole : Gareth #Bale deve ancora decidere il suo futuro: nelle ultime settimane il gallese è stato offerto alla #Roma. Di s… -