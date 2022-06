Aversa, donna scippata e trascinata lungo la strada dall’auto in corsa: le immagini della videosorveglianza (Di lunedì 13 giugno 2022) Ad Aversa, nel Casertano, una ragazza è stata scippata e trascinata lungo la strada da un’auto in corsa in pieno centro. Il video è stato poi diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde): “Una violenza inaudita, criminali che per una borsa rischiano di ammazzare una persona. Scatta la caccia al bandito”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Ad, nel Casertano, una ragazza è statalada un’auto inin pieno centro. Il video è stato poi diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde): “Una violenza inaudita, criminali che per una borsa rischiano di ammazzare una persona. Scatta la caccia al bandito”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

