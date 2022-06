Ascolti TV | Domenica 12 Giugno 2022. Mina Settembre vince con il 16.8%, Sergente Rex 13.4% (Di lunedì 13 giugno 2022) Mina Settembre Nella serata di ieri, Domenica 12 Giugno 2022, su Rai1 un episodio in replica di Mina Settembre ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il film Sergente Rex ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il play off di Lega Pro Palermo-Padova ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 il film Una Notte da Leoni ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Una Doppia Verità ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Tv8 Attacco al potere – Olympus Has ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 giugno 2022)Nella serata di ieri,12, su Rai1 un episodio in replica diha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il filmRex ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il play off di Lega Pro Palermo-Padova ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 il film Una Notte da Leoni ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Una Doppia Verità ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Tv8 Attacco al potere – Olympus Has ...

Pubblicità

GiusCandela : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Mina Settembre vince con il 16.8%, Sergente Rex 13.4% Rai2 all'8.6% con il play off di Serie C https://t… - fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Mina Settembre vince con il 16.8%, Sergente Rex 13.4% Rai2 all'8.6% con il play off di Serie C https://t… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Mina Settembre vince con il 16.8%, Sergente Rex 13.4% Rai2 all'8.6% con il play off di Serie C - famigliasimpson : @enrick81 @Tvottiano @misterf_tweets @IntornoTv @Ilfanaleof @fabriziomico @DarioL46 @Federic01996 @1vs100tw… - nicolasavoia : Crescono su #Telecinco gli ascolti di #Supervivientes per la 3ª domenica consecutiva e così #ConexionHonduras sale… -