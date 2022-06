Amministrative, Letta: "Centrosinistra vince quando è unito, Pd primo partito in Italia" (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giugno 2022 "Il risultato delle Amministrative è positivo, al primo turno tre vittorie importanti ma il nostro giudizio positivo sarà ancora più positivo al ballottaggio. Il Centrosinistra ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giugno 2022 "Il risultato delleè positivo, alturno tre vittorie importanti ma il nostro giudizio positivo sarà ancora più positivo al ballottaggio. Il...

Pubblicità

Pierpao83699717 : RT @worldernest: Oggi in radio ho sentito Padellaro commentare i risultati delle amministrative sottolineando le difficoltà del centrodestr… - Affaritaliani : Amministrative, Letta: 'Centrosinistra vince quando è unito, Pd primo partito in Italia' - carlo_masera : RT @worldernest: Oggi in radio ho sentito Padellaro commentare i risultati delle amministrative sottolineando le difficoltà del centrodestr… - zazoomblog : Amministrative Calenda a Letta: “Argine a destre non è proposta politica” - #Amministrative #Calenda #Letta: - zazoomblog : Ultime Notizie – Amministrative Calenda a Letta: “Argine a destre non è proposta politica” - #Ultime #Notizie… -