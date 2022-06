Accolto il ricorso della Serie A contro la Figc per l’indice di liquidità (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Collegio di Garanzia del Coni accoglie il ricorso della Lega Serie A contro la Figc sul tema indice di liquidità. “Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio tenutasi in data 9 e 13 giugno 2022, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A avverso il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Collegio di Garanzia del Coni accoglie ilLegalasul tema indice di. “Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, all’esitocamera di consiglio tenutasi in data 9 e 13 giugno 2022, in parziale accoglimento delproposto dalla Lega Nazionale ProfessionistiA avverso il L'articolo

Pubblicità

VoceGiallorossa : ?Accolto il ricorso della Lega Serie A contro la FIGC: l'indice di liquidità non sarà un parametro vincolante per l… - napolista : Ha vinto #Lotito: l’indice di liquidità non sarà un requisito per l’iscrizione al campionato Il Collegio di Garanz… - SarnoRaffaele : RT @CalcioFinanza: Il Collegio di Garanzia del Coni dà ragione alla Lega Serie A: accolto il ricorso contro la Figc per l’indice di liquidi… - CalcioFinanza : Il Collegio di Garanzia del Coni dà ragione alla Lega Serie A: accolto il ricorso contro la Figc per l’indice di li… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Accolto il ricorso della Serie A contro la Figc per l’indice di liquidità: Il Collegio di Gara… -