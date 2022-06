VIDEO F1, la Red Bull chiede a Perez di far passare Verstappen: “Non lottare…” (Di domenica 12 giugno 2022) C’era la sensazione che oggi, in gara, a Baku, valida per il Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1, avremmo potuto ricevere importanti risposte circa la strategia del team Red Bull e la preferenza per certi versi da esprimere o verso Max Verstappen o verso Sergio Perez. Entrambi i piloti sono in lotta per il titolo, e in caso di bagarre tra i due si attendeva una presa di posizione del team: lasciarli correre o decidere su chi puntare, decisamente, tra i due? Quest’ultima opzione è quella che si è verificata oggi in pista, con un team radio diretto rivolto a Perez. “No fighting“, “Non lottare” quanto detto dalla Red Bull al pilota messicano: un chiaro messaggio per favorire il sorpasso di Max Verstappen che oggettivamente ne aveva di più in termini di prestazioni e di ritmo; ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) C’era la sensazione che oggi, in gara, a Baku, valida per il Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1, avremmo potuto ricevere importanti risposte circa la strategia del team Rede la preferenza per certi versi da esprimere o verso Maxo verso Sergio. Entrambi i piloti sono in lotta per il titolo, e in caso di bagarre tra i due si attendeva una presa di posizione del team: lasciarli correre o decidere su chi puntare, decisamente, tra i due? Quest’ultima opzione è quella che si è verificata oggi in pista, con un team radio diretto rivolto a. “No fighting“, “Non lottare” quanto detto dalla Redal pilota messicano: un chiaro messaggio per favorire il sorpasso di Maxche oggettivamente ne aveva di più in termini di prestazioni e di ritmo; ...

Pubblicità

FatyLavigne : RT @jumpolsneck: si le ho viste tutte le sue red flag ma a me purtroppo piacciono i comunisti #KinnPorscheEP10 - red_arrow19 : RT @_thescientist17: I ferraristi da tre gare - redvuIvat : la mia vita la mia famiglia tutto per me i'm in this red velvet shit FOR LIFE - Red_Park__ : KIM IN AZIONE IN CANOTTIERA POIII (ogni volta che appare Jeff sullo schermo comunque penso a quanto sia bella la vi… - saralovesinred : RT @Chromaticaopsx: se la reputation tv era non durerà quanto è durata la red tv era farò un devasto su questo social -