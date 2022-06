Sampdoria, pericolo Udinese per Saric. La mossa dei friulani (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: l’Udinese si inserisce nella corsa per Dario Saric. La mossa dei friulani non lascia tranquilli i blucerchiati Dario Saric compirà il salto di qualità in estate vestendo la maglia di un club di Serie A. Oltre alla Sampdoria, anche l’Udinese sta cercando di convincere l’Ascoli a cedere il giocatore. Come riportato da Il Mattino, la società friulana ha formulato una prima offerta all’Ascoli per il classe 1997 e i contatti vanno avanti senza sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato: l’si inserisce nella corsa per Dario. Ladeinon lascia tranquilli i blucerchiati Dariocompirà il salto di qualità in estate vestendo la maglia di un club di Serie A. Oltre alla, anche l’sta cercando di convincere l’Ascoli a cedere il giocatore. Come riportato da Il Mattino, la società friulana ha formulato una prima offerta all’Ascoli per il classe 1997 e i contatti vanno avanti senza sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

