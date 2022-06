(Di domenica 12 giugno 2022) ParlaAlcuni giorni fa come sappiamoè stato costretto a ritirarsi da L’Isola dei Famosi 16 a seguito di un piccolo incidente. Il modello ha così frientro in Italia, tornando alla sua vita di sempre. In queste ore nel mentre l’ex naufrago ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

Il modello brasiliano, è uno dei protagonisti dell'ultima edizione della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha dovuto dire addio al reality - show in seguito ad un infortunio alla caviglia. Il ...Nelle scorse settimane, uno dei naufraghi , ha dovuto lasciare anzitempo la trasmissione in quanto si è fatto male ad una caviglia ed è finito in ospedale.ha molto sofferto ... Roger Balduino svela la verità sulla strategia messa in atto con Estefania Roger Balduino svela la verità sulla strategia messa in atto con Estefania Bernal prima de L'Isola dei Famosi 16.La verità di Roger Balduino sul suo rapporto con Estafania Bernal nato durante la loro avventura all'Isola dei Famosi.