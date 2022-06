Psg, Pochettino al passo d’addio: per la sostituzione in lizza anche Zidane e Galtier (Di domenica 12 giugno 2022) Stando a quanto riportato dalla BBC, la separazione tra Mauricio Pochettino e il Paris Saint-Germain è ormai cosa fatta. Manca l’annuncio ufficiale, ma gli incontri delle scorse settimane avrebbero portato il tecnico argentino e il club parigino a decidere di dividersi dopo l’ultima stagione. Pochettino paga soprattutto il rendimento in Champions League, con una nuova eliminazione prematura agli ottavi che non rispecchia gli investimenti e gli obiettivi del Psg. Per la panchina ci sono anche i nomi di Zinedine Zidane e di Christophe Galtier, allenatore del Nizza. Circola anche il nome di Josè Mourinho, che però sembra aver promesso fedeltà alla Roma anche per la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Stando a quanto riportato dalla BBC, la separazione tra Mauricioe il Paris Saint-Germain è ormai cosa fatta. Manca l’annuncio ufficiale, ma gli incontri delle scorse settimane avrebbero portato il tecnico argentino e il club parigino a decidere di dividersi dopo l’ultima stagione.paga soprattutto il rendimento in Champions League, con una nuova eliminazione prematura agli ottavi che non rispecchia gli investimenti e gli obiettivi del Psg. Per la panchina ci sonoi nomi di Zinedinee di Christophe, allenatore del Nizza. Circolail nome di Josè Mourinho, che però sembra aver promesso fedeltà alla Romaper la prossima stagione. SportFace.

