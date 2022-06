Meteo, da lunedì 13 caldo in aumento in Sicilia (Di domenica 12 giugno 2022) Quella che sta per arrivare sarà una settimana pienamente estiva segnata dalla presenza dell’Anticiclone nord-Africano che si estenderà in maniera progressiva anche su parte dell’Europa centro-meridionale. Nei primi giorni della settimana avremo però ancora qualche disturbo perché nonostante le temperature aumenteranno, i venti freschi da nord-ovest continueranno a soffiare sulla Sicilia limitando un ulteriore rialzo termico. Da martedì le temperature torneranno a salire con temperature comprese tra 27-32 gradi. La tendenza mostra da mercoledì 15 fino a domenica 16 come l’alta pressione Nord-Africana potrebbe trascinare con sé aria torrida portando temperature fino a 40 gradi sull’Isola, anche se però questa proiezione è da prendere con le pinze. Le previsioni Meteo per lunedì 13 giugno in Sicilia Giornata stabile e ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 12 giugno 2022) Quella che sta per arrivare sarà una settimana pienamente estiva segnata dalla presenza dell’Anticiclone nord-Africano che si estenderà in maniera progressiva anche su parte dell’Europa centro-meridionale. Nei primi giorni della settimana avremo però ancora qualche disturbo perché nonostante le temperature aumenteranno, i venti freschi da nord-ovest continueranno a soffiare sullalimitando un ulteriore rialzo termico. Da martedì le temperature torneranno a salire con temperature comprese tra 27-32 gradi. La tendenza mostra da mercoledì 15 fino a domenica 16 come l’alta pressione Nord-Africana potrebbe trascinare con sé aria torrida portando temperature fino a 40 gradi sull’Isola, anche se però questa proiezione è da prendere con le pinze. Le previsioniper13 giugno inGiornata stabile e ...

