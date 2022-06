Malore tra il pubblico, Emma interrompe il concerto di Campovolo per far passare l’ambulanza: “Ragazzi, date una mano alla sicurezza” (Di domenica 12 giugno 2022) Il caldo, l’emozione del momento, la ressa, la stanchezza: uno degli spettatori del concerto-evento di “Una. Nessuna. Centomila“ a Campovolo ha avuto un Malore durante la serata e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza. È successo durante l’esibizione di Emma: la folla si è mobilitata e subito è scattato l’allarme, ma quando tra il pubblico ci sono 100mila persone i soccorsi non sono sempre agevoli. Così la cantante, accortasi della situazione dal palco, ha subito interrotto la canzone che stava eseguendo per facilitare l’intervento del personale medico: “Ragazzi, date una mano alla sicurezza“, ha detto al pubblico scatenando gli applausi al grido di ‘grande’. Quindi si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Il caldo, l’emozione del momento, la ressa, la stanchezza: uno degli spettatori del-evento di “Una. Nessuna. Centomila“ aha avuto undurante la serata e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza. È successo durante l’esibizione di: la folla si è mobilitata e subito è scattato l’rme, ma quando tra ilci sono 100mila persone i soccorsi non sono sempre agevoli. Così la cantante, accortasi della situazione dal palco, ha subito interrotto la canzone che stava eseguendo per facilitare l’intervento del personale medico: “una“, ha detto alscatenando gli applausi al grido di ‘grande’. Quindi si è ...

