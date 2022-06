Malore in casa davanti ai genitori | muore bambino di sette mesi

Pubblicità

SILVIALUCISANO : Catanzaro, malore improvviso: vigile del fuoco trovato morto nella casa a mare - Frankf1842 : RT @fanpage: Un bambino di appena 7 mesi è morto dopo un improvviso malore in casa che ha gettato nello sconforto genitori e familiari che… - paolaokaasan : RT @actarus1070: ?? Monterosso, turista milanese muore a 27 anni facendo il bagno in mare ?? Colpito da malore, non ce l'ha fatta l'idraulico… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Un bambino di appena 7 mesi è morto dopo un improvviso malore in casa che ha gettato nello sconforto genitori e familiari che… - lukeblakesheep : RT @natofree: Vigile del fuoco di 49 anni trovato morto in casa, stroncato da un malore -

Ieri mattina un bambino di soli sette mesi è morto in ospedale dove era stato ricoverato in seguito ad unche lo aveva colto inad Oniferi (Nuoro). Sotto choc la comunità di Oniferi , in provincia di Nuoro , per la morte di un bambino di soli sette mesi . Il piccolo, mentre si trovava in, ...Nuoro, un bambino di 7 mesi si è sentito male in: è morto davanti ai parenti. Dramma a Oniferi, piccolo comune in provincia di Nuoro : un ... Dopo un, il piccolo ha lasciato questo mondo. Una ...Una tragedia inaspettata e dolorosa, che ha colpito un'intera comunità: un bambino di 7 mesi è morto dopo un fatale malore in casa ...Però, è proprio nella stessa casa che non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. Purtroppo quel malore improvviso, per lei è risultato essere fatale. I messaggi di cordoglio per ...