LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Germania MXGP di Motocross, Gajser è il favorito ma Prado e Jonass daranno battaglia. Gajser vuole fare suo il Gran Premio dopo aver vinto la gara di qualifica ma dovrà vedersela in Germania contro Jonass e Prado particolarmente in forma. Alberto Forato non ci sarà, è rimasto coinvolto nella caduta di gruppo al via di Gara 1 dello scorso GP di Francia, procurandosi una frattura del perone destro. Operato, tornerà tra circa due settimane dall’infortunio. Per l’Italia occhi puntati su Mattia Guadagnini (Gas Gas), che prosegue nel suo percosso di crescita nella MXGP. Presenti anche Lapucci, Tropepe e Monticelli. I risultati ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale del Gran Premio didi, Gajser è il favorito ma Prado e Jonass daranno battaglia. Gajser vuole fare suo il Gran Premio dopo aver vinto la gara di qualifica ma dovrà vedersela incontro Jonass e Prado particolarmente in forma. Alberto Forato non ci sarà, è rimasto coinvolto nella caduta di gruppo al via di Gara 1 dello scorso GP di Francia, procurandosi una frattura del perone destro. Operato, tornerà tra circa due settimane dall’infortunio. Per l’Italia occhi puntati su Mattia Guadagnini (Gas Gas), che prosegue nel suo percosso di crescita nella. Presenti anche Lapucci, Tropepe e Monticelli. I risultati ...

