Juve, il presidente del Frosinone è sicuro: «Gatti sarà più forte di Chiellini» (Di domenica 12 giugno 2022) Gatti come Chiellini? Cuomo, presidente del Frosinone, non ha alcun dubbio sul paragone tra i due difensori: le sue parole Gatti si è fatto conoscere sul grande palcoscenico internazionale sfoderando una prestazione da protagonista con l’Italia contro l’Inghilterra. Il presidente del Frosinone Michael Cuomo, a QSVS, ha fatto un paragone molto particolare riguardo il presente e il futuro della Juve. Gatti IL NUOVO Chiellini – «No, per me diventerà più forte di Chiellini». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022)come? Cuomo,del, non ha alcun dubbio sul paragone tra i due difensori: le sue parolesi è fatto conoscere sul grande palcoscenico internazionale sfoderando una prestazione da protagonista con l’Italia contro l’Inghilterra. IldelMichael Cuomo, a QSVS, ha fatto un paragone molto particolare riguardo il presente e il futuro dellaIL NUOVO– «No, per me diventerà piùdi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

