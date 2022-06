Pubblicità

cmdotcom : Gatti convince con l'Italia e cambia le strategie della Juve sul mercato - sportli26181512 : Gatti convince con l'Italia e cambia le strategie della Juventus sul mercato: La dirigenza della Juventus, i suoi t… - Damianodanny1 : GIOVANE ITALIA NON VINCE MA CONVINCE: INGHILTERRA 0-0 PRIMI GIRONE DI NATIONS LEAGUEMANCINIQUANDO ATTACCHIAMO DO… - Cucciolina96251 : RT @_Morik92_: Buonissima la prova azzurra nella prima frazione al Molineux Stadium. #Gatti convince, così come #Locatelli - infoitinterno : Le pagelle dell'Italia - Gatti è l'ombra di Abraham, che esordio! Locatelli convince da play -

Calciomercato.com

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - La giovane Italia di Roberto Mancini non vince, maancora, stavolta contro l'Inghilterra, nella terza giornata del gruppo 3 della Lega A di ...l'esordiente...Ottimo acquisto. Matteo Lorenzi (@93_lorenz) June 11, 2022 #Andrea (@Andrea_Juve__) June 11, 2022 Federico GattiFederico GattiFederico(@my_idol_and_me) June 11, 2022... Gatti convince con l'Italia e cambia le strategie della Juventus sul mercato Leo Ostigard, difensore norvegese ora in forza al Genoa, potrebbe essere il quarto centrale del Napoli di mister Luciano Spalletti.Una prestazione più che convincente quella di Gatti, soprattutto considerando che era al debutto con l'Italia e in generale la prima partita di altissimo livello della sua carriera. Ha dovuto ...