F1, Gp di Baku: oggi la gara, Leclerc parte in pole. Gli orari italiani e dove vederla in tv (Sky e Tv8) (Di domenica 12 giugno 2022) La Ferrari di Charles Leclerc parte dalla pole position, alle spalle a due Red Bull che promettono battaglia. “Sulla distanza di gara la nostra macchina va molto bene“, ha avvisato Max Verstappen, che parte terzo ma già pregusta una possibile rimonta. Sono le premesse del Gran premio di Baku in Azerbaigian: un circuito cittadino anomalo, con dritti lunghissimi — quello del traguardo è di 2,2 km — alternati a settori più tecnici, con curve a 90 gradi e tratti tortuosi. Caratteristiche che finora hanno sempre assicurato sorpassi e colpi di scena. Insomma, spettacolo. Con Leclerc che spera però di riuscire finalmente a capitalizzare la prima posizione in griglia di partenza e recuperare in classifica su Verstappen. Per seguire tutto in diretta il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) La Ferrari di Charlesdallaposition, alle spalle a due Red Bull che promettono battaglia. “Sulla distanza dila nostra macchina va molto bene“, ha avvisato Max Verstappen, cheterzo ma già pregusta una possibile rimonta. Sono le premesse del Gran premio diin Azerbaigian: un circuito cittadino anomalo, con dritti lunghissimi — quello del traguardo è di 2,2 km — alternati a settori più tecnici, con curve a 90 gradi e tratti tortuosi. Caratteristiche che finora hanno sempre assicurato sorpassi e colpi di scena. Insomma, spettacolo. Conche spera però di riuscire finalmente a capitalizzare la prima posizione in griglia dinza e recuperare in classifica su Verstappen. Per seguire tutto in diretta il ...

