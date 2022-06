F1 GP Azerbaijan Baku 2022, Leclerc: “Fa male, punti persi che non possiamo ignorare” (Di domenica 12 giugno 2022) “Soffriamo di problemi di affidabilità? Vedendo le ultime gare sembra di sì, non vorrei dire tante cose perché non trovo le parole giuste ora. Fa male, la competitività c’è ma poi manca il risultato finale. Vedremo domani, non possiamo ignorare questi punti persi. Perdiamo altri 25 punti, che sono tanti”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo il ritiro mentre era al comando del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) “Soffriamo di problemi di affidabilità? Vedendo le ultime gare sembra di sì, non vorrei dire tante cose perché non trovo le parole giuste ora. Fa, la competitività c’è ma poi manca il risultato finale. Vedremo domani, nonquesti. Perdiamo altri 25, che sono tanti”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Charles, pilota della Ferrari, dopo il ritiro mentre era al comando del Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

