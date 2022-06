F1 GP Azerbaijan 2022, Russell: “Terzo posto non facile, sono contentissimo” (Di domenica 12 giugno 2022) “Bisogna spingere fino alla fine per fare un risultato del genere. Devo ringraziare tutti in fabbrica che hanno consentito questo Terzo posto, non è stato facile per via del saltellamento della macchina. Ma sono felicissimo per come è andata oggi”. Lo ha detto George Russell, pilota della Mercedes, dopo il Terzo posto nel Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) “Bisogna spingere fino alla fine per fare un risultato del genere. Devo ringraziare tutti in fabbrica che hanno consentito questo, non è statoper via del saltellamento della macchina. Mafelicissimo per come è andata oggi”. Lo ha detto George, pilota della Mercedes, dopo ilnel Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

