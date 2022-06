F1 GP Azerbaijan 2022, fallimento Ferrari: i motivi del doppio ritiro di Leclerc e Sainz (Di domenica 12 giugno 2022) Disastro Ferrari nel Gran Premio dell’Azerbaijan, appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Sulla pista di Baku, entrambe le monoposto della Scuderia di Maranello sono state costrette al ritiro: ma quali sono i motivi? La vettura di Charles Leclerc, partito dalla pole position, ha avuto problemi alla power unit. Il compagno di squadra Carlos Sainz invece è dovuto rientrare ai box a causa di problemi ai freni. Ancora una volta dunque sono i disguidi tecnici a condannare in gara i due piloti della Rossa, dopo le belle prestazioni mostrate nelle prove e in qualifica. doppio ritiro Ferrari PER PROBLEMI DI AFFIDABILITA’: NON SUCCEDEVA DA TRE ANNI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Disastronel Gran Premio dell’, appuntamento del Mondialedi Formula 1. Sulla pista di Baku, entrambe le monoposto della Scuderia di Maranello sono state costrette al: ma quali sono i? La vettura di Charles, partito dalla pole position, ha avuto problemi alla power unit. Il compagno di squadra Carlosinvece è dovuto rientrare ai box a causa di problemi ai freni. Ancora una volta dunque sono i disguidi tecnici a condannare in gara i due piloti della Rossa, dopo le belle prestazioni mostrate nelle prove e in qualifica.PER PROBLEMI DI AFFIDABILITA’: NON SUCCEDEVA DA TRE ANNI SportFace.

