F1, Christian Horner: “Mi spiace per i ritiri delle Ferrari, ma comunque la loro strategia era sbagliata” (Di domenica 12 giugno 2022) Una domenica super favorevole per la Red Bull a Baku (Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino azero la scuderia di Milton Keynes ha fatto doppietta: primo Max Verstappen e secondo Sergio Perez. Un uno-due pesantissimo per il campionato nelle classifiche piloti e costruttori con l’olandese che comanda con 150 punti la graduatoria dei racing drivers, mentre la squadra anglo-austriaca è in vetta con 80 lunghezze di margine nei confronti della Ferrari. GP nero per la scuderia di Maranello. I due piloti del Cavallino Rampante sono stati costretti al ritiro: nel nono giro si è fermato lo spagnolo Carlos Sainz per un problema idraulico, mentre nel ventesimo è stato il monegasco Charles Leclerc ad alzare bandiera bianca per via di una criticità alla power unit quando era in vetta. In casa Red Bull si festeggia e si era ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Una domenica super favorevole per la Red Bull a Baku (Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino azero la scuderia di Milton Keynes ha fatto doppietta: primo Max Verstappen e secondo Sergio Perez. Un uno-due pesantissimo per il campionato nelle classifiche piloti e costruttori con l’olandese che comanda con 150 punti la graduatoria dei racing drivers, mentre la squadra anglo-austriaca è in vetta con 80 lunghezze di margine nei confronti della. GP nero per la scuderia di Maranello. I due piloti del Cavallino Rampante sono stati costretti al ritiro: nel nono giro si è fermato lo spagnolo Carlos Sainz per un problema idraulico, mentre nel ventesimo è stato il monegasco Charles Leclerc ad alzare bandiera bianca per via di una criticità alla power unit quando era in vetta. In casa Red Bull si festeggia e si era ...

OA_Sport : #F1 Christian Horner parla chiaro: Red Bull avrebbe vinto anche con le Ferrari in pista, strategia sbagliata quella… - itsbeetlesful : @ Christian Horner old boy ci chiami te stesso allo specchio non mi interessa se poi gli hai anche fatto un complimento - PietroBarra12 : Christian Horner ha fatto sembrare quel pippone di Vettel un pilota normodotato... - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ??? #F1, Christian Horner amareggiato ??? 'È un peccato che #Perez non abbia potuto beneficiare della scia, ma ha fatto… - automotorinews : ??? #F1, Christian Horner amareggiato ??? 'È un peccato che #Perez non abbia potuto beneficiare della scia, ma ha f… -