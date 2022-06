"Errore Pd: la Severino va abrogata. I candidati li decidono i partiti, non i pm" (Di domenica 12 giugno 2022) L'expresidente della Camera Luciano Violante a tutto campo sula Giustizia. Il centrosinistra, a differenza sua, non voterà Sì sull'abrogazione della Severino Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 giugno 2022) L'expresidente della Camera Luciano Violante a tutto campo sula Giustizia. Il centrosinistra, a differenza sua, non voterà Sì sull'abrogazione della

Pubblicità

Guido_Pelloni : @Tutto__fvesco @Orso_Paffuto @mrcllznn Errore. La legge Severino prevede la sospensione anche dopo il primo grado,… - RoGra68 : @barrelcc È una opinione diversa, per me l'errore è stato proporli. Conoscendo chi li ha proposti il dubbio che mi… - LucaRotondo5 : @ClientiCarmelo @matteorenzi I giudicanti? Basta aprire un'istruttoria o indagare il giudicante se commette illecit… - silvios46 : La condanna in primo grado può attestare un elevato livello di pericolosità sociale e un allarme da indurre l’adozi… - PTSinistra : @GiuliaCortese1 La Severino con il Sì viene eliminata in toto, ed è un grave errore. E abolire le misure cautelari… -