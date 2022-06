Di Maria-Juventus | ci siamo | spunta la data della firma

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc non molla #Zaniolo per l'attacco - SkySport : #Juventus, David #Neres continua a interessare: ma c'è anche il Benfica #SkySport #SkyCalciomercato - forumJuventus : (TS) 'Questione Di Maria: contatti senza sosta tra la Juventus e l'entourage dell'argentino'?… - Aurix957 : Giornalisti : cosa possiamo dire oggi? Juventus è tranquilla, ha fiducia in Pogba, ultimi dettagli e arriverà l'an… - CalcioOggi : Pogba, Di Maria e... Il futuro della Juve passa da sette uomini - La Gazzetta dello Sport -

Il nuovo volto della, impegnata nel piano di rilancio, dipende da sette uomini chiave, tra arrivi, conferme e variabili ancora da decifrare. Da Pogba a De Ligt, da Dia Rabiot, scopriamo le carte bianconere.TORINO - Cresce l'ottimismo per Angel Dialla. I contatti proseguono in attesa del fatidico sì della 34enne ala argentina. Il tempo stringe, anche per questo la decisione è data per imminente. L'ormai ex Psg, in vacanza nella ...Entro i prossimi tre giorni Di Maria darà la sua risposta definitiva alla Juventus. Al termine di queste 72 ore la sensazione è che El Fideo indosserà già virtualmente la maglia bianconera. Se ...La Juventus, impegnata al momento nelle trattative per Pogba e Di Maria, punta a blindare il gioiello di Allegri: occhio alla big di Premier ...