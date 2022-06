Correte | l' ho ucciso Figlio 19enne ammazza il padre e fa pezzi il cadavere

Pubblicità

cronachecampane : Sesto San Giovanni, 'Correte ho ucciso mio padre': lo aveva fatto a pezzi #padrefattoapezzi #sestosangiovanni - Kiss_Scarlett84 : @silvia_aerys @Nekobi1 Maro Ragazze siamo tutte morte ci hanno ucciso con questo come back !!! Ho l adrenalina a 20… -

La chiamata al numero d'emergenza 112 del 19enne è partita alle 9: "Homio padre,", ha detto all'operatore. Nell'appartamento in via Saint Denis 9 sono arrivati subito i carabinieri ...Il giovane poco prima aveva chiamato dicendo: ", homio padre"."Correte, ho ucciso mio padre”. Così un ragazzo di 19 anni ai carabinieri dopo aver ammazzato in circostanze ancora da accertare il genitore 57enne con cui viveva a Sesto San Giovanni, alle porte di M ...L'omicidio a Sesto San Giovanni. Il ragazzo, 19 anni, ha chiamato i carabinieri dopo aver fatto a pezzi il padre: "L'ho uccis io" ...