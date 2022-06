Cagliari in fuga | i possibili partenti dei sardi

Leggi su 11contro11

(Di domenica 12 giugno 2022) Dopo una stagione terribile, ilpurtroppo è retrocesso. Adesso c’è da riprogrammare per tornare tra i grandi il prima possibile. Riprogrammare per la Serie B però, significa anche sfoltire stipendi e rosa, per non appesantire troppo il bilancio. In atto però, sembra esserci una vera e propriada. Sono molti i calciatori che potrebbero cambiare casacca in questa estate, soprattutto per rimanere nella massima serie, visto che comunque le offerte non mancano. Il più indicato ad andare via, al momento, sembra essere Joao Pedro. Il Capitano potrebbe essere il primo ad andarsene e dare il via allain massa da. Il capitano deipotrebbe essere il primo ad andarsene. Per Joao Pedro ci sono sirene da molte squadre di Serie A e potrebbe esserci una ...